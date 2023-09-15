ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erasmus+ Gençlik Değişim Programı kapsamında öğrencilerle buluştu
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi koordinesinde yürütülen Erasmus+ Gençlik Değişim Programı kapsamında Kayseri'ye gelen öğrencilerle buluştu. Altun, öğrencilere üniversite hakkında bilgi verdi ve teşekkür plaketi aldı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi koordinesinde yürütülen "Erasmus+ Gençlik Değişim Programı" kapsamında Kayseri'ye gelen öğrencilerle buluştu.
ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, rektörlük konferans salonunda gerçekleşen buluşmada öğrencilere üniversite hakkında bilgi verdi.
Proje koordinatörü öğretim görevlisi Alaeddin Türkmen, Altun'a teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: AA / Eğitim