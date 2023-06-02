Efes Selçuk Belediyesi'nden Yks'ye Girecek Öğrencilere Ulaşım Desteği

Efes Selçuk Belediyesi, YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) girecek öğrencilere bu yıl da ulaşım desteği sağlıyor. 17-18 Haziran günlerinde yapılacak YKS'ye girecek Efes Selçuklu öğrenciler, 14 Haziran Çarşamba gününe kadar sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopileriyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurarak ücretsiz ulaşım desteğinden yararlanabilecek. Ulaşım desteği için 0232 892 69 25- 172 numaralı telefondan da bilgi alınabilecek.