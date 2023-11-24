Didim Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nü kutladı

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Atabay, öğretmenlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün yazılı hediyeleri takdim etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçedeki eğitim veren okulları gezerek, öğretmenlerin gününü kutladı. İlçe genelindeki bütün okulları gezip tek tek öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Atabay, öğretmenlere Didim Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi'nde hazırlanan üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan 'Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' yazılı hediyeleri takdim etti. Hediyelerini alan öğretmenler, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçemizde görev yapan bütün öğretmenlerimizi ziyaret ederek günlerini kutladık. Kendilerine Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün yazdığı hediyeyi takdim ettik. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN