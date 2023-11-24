Haberler ›› Eğitim ›› Darende'de Öğretmenler Günü Kutlamaları

Darende'de Öğretmenler Günü Kutlamaları

Malatya'nın Darende ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu ve derece giren öğretmenlere ödülleri verildi. Göreve başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programa ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.