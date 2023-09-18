Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Refahı Projesi İtalya'da Eğitim Toplantısı Gerçekleştirdi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından başlatılan 'Büyükbaş ve Küçükbaş Çiftliklerinde Hayvan Refahı Uygulamalarının Yaygınlaştırılması' projesinin 3. eğitim toplantısı İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında, akademisyenler ve sektör temsilcileri İtalya'daki hayvan refahı uygulamalarını yerinde gördü ve eğitim seminerlerine katıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) başlatılan hayvancılıkta üretim kalitesini artıracak "Büyükbaş ve Küçükbaş Çiftliklerinde Hayvan Refahı Uygulamalarının Yaygınlaştırılması" projesinin 3. eğitim toplantısı İtalya'nın Milano'da kentinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, akademisyenler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Burdur Veteriner Hekimler Odası üyelerinden oluşan 17 kişilik heyet, İtalya'daki uygulamaları yerinde gördü, eğitim seminerlerine katıldı, refah uygulamalarını hayata geçiren Milano'daki koyun-keçi çiftliklerini gezdi.

Hayvancılık alanında ihtisaslaşan üniversite konumundaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen projenin çıktıları, sektör temsilcileri, Yükseköğretim Kurulu ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Koordinatörü MAKÜ Veteriner Fakültesi Zootekni Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Elmaz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2021 Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları Projeleri Faaliyeti kapsamında kabul edilen projeyi, Türkiye, İtalya ve Portekiz'den proje ortaklarıyla yürüttüklerini belirtti.

Projenin bilimsel faaliyeti kapsamında, İtalya'nın Milano Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 4-8 Eylül'de "Avrupa Birliğinde Küçükbaş Çiftliklerinde İyi Uygulamalar ve Refah Değerlendirmesi" konulu 3. öğrenme, öğretme ve eğitim etkinliğinin yapıldığını bildiren Elmaz, "Katılımcılara, Avrupa Birliği ülkelerinde koyun-keçi yetiştiriciliğinde uygulanan hayvan refahı protokollerinin anlatıldığı 5 günlük eğitim verildi. Hem teorik bilgiler hem de çiftlik gezileri ile uygulamalı eğitimler yapıldı. Proje çıktısı olarak 'Koyun-Keçi İçin Refah Değerlendirme El Kitabı' hazırlanıp www.welfaruminant.org projenin internet sitesinde yayınlanacak." ifadelerini kullandı.