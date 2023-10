Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Yer Aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Times Higher Education (THE) dergisinin yayımladığı THE 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında yer aldı. Üniversite, akademik yayınlar, eğitim seviyesi ve çeşitli alanlarda yapılan çalışmalar gibi kriterleri karşılayarak sıralamaya dahil oldu. Türkiye'deki üniversiteler arasında 36. sırada yer alan üniversite, gelecekte daha üst sıralara yükseleceği düşünülmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasına adını yazdırdı.

Dünya çapındaki üniversiteleri derecelendiren en önemli yayınlardan biri olan Times Higher Education (THE) dergisinin yayımladığı THE 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında yer aldı. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "THE Dünya Üniversiteleri sıralamasına dahil olmak için kurumların karşılaması gereken üç temel kriter olan; son beş yıllık bir süreçte 1000 adet akademik yayın üretmek, lisans seviyesinde eğitim vermek ve yaşam bilimleri, mühendislik, fiziksel bilimler gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmak gibi şartları sağlayan Şeyh Edebali Üniversitesi, ilk başvurusunu 2022 yılında gerçekleştirmiş olup THE 2023 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralamasında raportör statüsünde yer aldı. Şeyh Edebali Üniversitesi hızla artan akademik yayın sayıları ve yayın çeşitliliği sayesinde, bu sene gerçekleştirdiği başvuru olumlu olarak sonuçlanarak THE 2024 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralamasında yerini aldı. Üniversitelerin 5 alandaki 18 kategoriye göre değerlendirildiği ve öğretim elemanı ile öğrenci sayılarının oranları, araştırma gelirleri, araştırma üretkenliği, atıf etkisi, araştırma etkisi, uluslararası öğrenci oranları, uluslararası iş birlikleri ve endüstriyel gelirler gibi farklı ölçütlerin baz alındığı genel dünya sıralamasında 1501+'da yer aldı. Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler sıralamasında başvurusu kabul edilen 75 üniversite arasında 36'inci sırada yer alarak bir ilke imza attı. Bu henüz bir başlangıç ve üniversitenin artan çalışma ivmesiyle çok daha üst sıralara yükseleceğine gönülden inanıyorum. Bu başarıda katkısı olan üniversitenin tüm personellerini tebrik ederim" dedi. - BİLECİK