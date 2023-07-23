Bağlar Belediyesi Tarafından Ücretsiz Kur'an Kursları Düzenleniyor

Bağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Kur'an kurslarında her yaştan vatandaşa eğitim verildiği belirtildi. 4 yıldır devam eden ücretsiz eğitim kursları kapsamında açılan Kur'an-ı Kerim kursunda eğitimler haftanın 5 günü gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kursların gençlerin üniversiteye hazırlanmasına da katkı sağladığını ifade etti.

Bağlar Belediyesince düzenlenen Kur'an kurslarında her yaştan vatandaşa eğitim verildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bağlar'da Eğitim Var, Hayat Var" sloganıyla 4 yıldır verilen ücretsiz eğitim kursları kapsamında açılan Kur'an-ı Kerim kursunda eğitimler devam ediyor.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait eğitim merkezinde uzman hocalar gözetiminde sabah ve öğlen olmak üzere haftanın 5 günü eğitim veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 4 yıldır geniş kapsamlı ücretsiz kurslar düzenlediklerini belirterek, yüzlerce gencimizin üniversiteye hazırlanmasına da vesile olduklarını ifade etti.

Beyoğlu şunları kaydetti:

"Eğitimlerin sağlıklı ve huzurlu koşullarda gerçekleşmesi için her türlü imkanı ve desteği sağlıyoruz. Aralarında depremden etkilenenlerin de bulunduğu vatandaşlarımıza yönelik yaz Kur'an-ı Kerim kursumuz 30 kişinin katılımıyla başladı. Sınıflarımız hijyenik ve güvenli. Her şeyi vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerine planlıyoruz."