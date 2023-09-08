Aydın'da Öğretmenlere Narkotik Polisi Eğitimi Verildi

Aydın'da okulların açılmasına sayılı günler kala narko rehberler eşliğinde, 7 ilçede toplam 3 bin 48 öğretmene 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

Aydın'da okulların açılmasına sayılı günler kala narko rehberler eşliğinde, 7 ilçede toplam 3 bin 48 öğretmene "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği, yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen TUBİM ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Efeler, Germencik, Yenipazar, Nazilli, Karacasu, Çine ve Köşk ilçelerinin Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan işbirliğiyle toplamda 3 bin 48 öğretmene "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verdi. Eğitimlerde uyuşturucu maddenin bünye üzerindeki etkileri ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan erken fark etme konusunda bilgilendirme yapılarak, farkındalık oluşturuldu.

"En iyi narkotik polisi anne" projesi çerçevesinde eğitimlerin veliler ve tüm öğretmenlere ulaşana kadar aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN