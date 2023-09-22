Ata Sporları Federasyonu ile Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ata Sporları Federasyonu ile Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak çalışma protokolü imzalandı.

Merkezi Antalya da olan Ata Sporları Federasyonu, ulusal bazda çalışmalarına devam ediyor. Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu yılın başında imzalanan protokolle Kocaali bölgesinde okullarda ve Aydoğan Köy Yaşam Merkezi'nde faaliyetler gerçekleştiren federasyon, ortak çalışmalar yapmak üzere Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ile de iş birliği yaptı.

Müdürlüğün toplantı salonunda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ile Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, iş birliği protokolünü imzaladı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kırbaç, toplumun milli menfaatlerini, geçmiş birikimlerini geleceğe taşıyarak geleneksel sporları gençlere sevdirmek amacıyla imzalanan protokolün, milli kültür değerlerini gelecek nesillere aktarmak adına kentte yaşayan gençler için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Protokolün önemine değinen Kırbaç, "Ata sporlarımızı en yenilikçi yöntemlerle inovatif içerik stratejileri kullanarak ilimiz gençlerine ulaştırmak, öğrencilerimizin milli bilinçle yetişmelerine, geleneksel spor dallarıyla tanıştırmalarına vesile olacak çalışmalar için bizlere verdiği destekten dolayı Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sayın Sümeyye Gamze Uçar'a teşekkürlerimi iletiyorum. Zorlayarak değil, sevdirerek ve motive ederek yerel ve evrensel kültür değerlerimizi gençlerimize aktarmak için protokol kapsamında yapılacak çalışmalar için gençlerimiz adına heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı Uçar da Aydoğan Köy Yaşam Merkezi'ni ata sporlarıyla buluşturduklarını belirtti.

Düzce ile il sınırında olunması münasebetiyle Uğurlu köyünden başlamak üzere faaliyetlerini yaymaya devam edeceklerini aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştireceğimiz proje yatırımı kapsamında 'Aydoğan Ata Sporları Macera Park' kasımda hizmete girecek inşallah. Ekrem Yüce Başkanımız, Aydoğan Sakarya'nın en uzak mahallesi olmasına rağmen ata sporların gelişmesi ve gençlerin hizmetlerden koşulsuz faydalanabilmesi için tereddütsüz destek oldu. Geleneksel okçuluk başta olmak üzere güç, denge ve koordinasyon yönlerini geliştirecek parkurlar oluşturulacak. Bu güzel tesise Düzce'den de katılımın sağlanabilmesi için bu protokolle altyapılar oluşturma niyetindeyiz. Federasyon kuruluşumuza liderlik eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan beyefendinin geleneksel kültüre ve sporlara verdiği değere değer katmak yolunda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı geleneksel okçuluk eğitim modüllerinin yazılmasını sağladık, 6 yıl öncesine baktığımızda elhamdülillah epey yol kat etmişiz."

Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Kırbaç'a ata sporlarına verdiği değerden dolayı teşekkür etti.