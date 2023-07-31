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Antalya'ya gelen yabancı öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı

Eğitim Haberleri

Antalya'ya gelen yabancı öğrencilere, Yaz Üniversitesi Projesi kapsamında Türk kültürü tanıtıldı. Gençlik Eğitim Merkezi'nde düzenlenen projeye 11 farklı ülkeden 23 öğrenci katıldı. Öğrenciler Antalya'yı keşfederken Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Antalya'ya gelen yabancı öğrencilere, Yaz Üniversitesi Projesi kapsamında Türk kültürü tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Eğitim Merkezinde organize edilen projeye Türk öğrencilerle birlikte 11 farklı ülkeden 23 öğrenci katıldı.

Projede öğrenciler Antalya'yı keşfederken Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İspanyol öğrenci Rebeca Urouızu, etkinlikte keyifli vakit geçirdiğini belirterek "Türkiye'ye ilk defa geldim ve çok beğendim. Türkler sıcakkanlı insanlar. Yöresel yemekleri ve danslarını çok sevdim. Dans ederken çok eğlendik. Farklı kültürleri tanımak ve deneyimlemek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Eğitim

Gençlik Antalya Eğitim Haberler

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