Adıyaman Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Yapıldı

Adıyaman genelinde sekiz İmam Hatip Okulu arasında düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Yarışmaya katılan tüm okul ve öğrencilere teşekkür edildi.

Adıyaman geneli İmam Hatip Okulları arası genç muhafızlar hafızlık yarışması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen İmam Hatip Lisesi Öğrencileri arası Genç Muhafızlar Hafızlık yarışması bu yıl Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda yapıldı.

Adıyaman il genelinde sekiz okulun katıldığı yarışmaya Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban ve Mehmet Altındal, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, ilçede görev yapan bazı kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan yarışmalarda Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Fatih Bayram 480 puan alarak birinci olurken, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Salim Koç 458 puanla ikinci, Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Halit Salik 449 puanla üçüncü oldu.

Yarışma sonunda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, bütün öğrencilerin bir birine yakın bir başarı sergilediklerini belirterek bu başarıdan dolayı bütün okul ve öğrencilere teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı konuşmasında, Samsat ilçesinin böylesi güzel ve anlamlı bir yarışmaya ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarılı ev sahipliğinden dolayı Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Çelik nezdinde bütün ekibi kutladı. - ADIYAMAN