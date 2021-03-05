Eğitim gönüllüleri, miniklerle oyun oynayıp, halay çekti

VAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tuşba Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, yüz yüze eğitimin yapıldığı, İpekyolu'nun Gölalan Mahallesi'ndeki ilkokul ve ortaokulu ziyaret ederek, öğrencilere kitap desteğinde bulundu. Gönüllüler, pandemi nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayıp, uzaktan eğitim gören miniklerle okul önünde oyun oynayıp, halay çekerek, eğlendi. Mutlu olan çocuklar da eğitim gönüllülerine teşekkür edip, beraber şarkı söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Tuşba Gençlik Merkezi'nde ahşap atölyesi kursuna giden bir grup lise ve üniversite öğrencisi, yüz yüze eğitime geçilen kırsal mahallelerdeki öğrenciler için kitap kampanyası başlattı. Kısa sürede kentte birçok kişi ile irtibata geçen gönüllü gençler, kitap ve çeşitli hediyeler temin etti. Ahşap atölyesi eğitmeni Cansu Arvas'ın başkanlığında yürütülen kampanya çerçevesinde toplanan kitaplar, İpekyolu'na 50 kilometre uzaklıktaki Gölalan Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu'na götürüldü. Eğitim gönüllüleri, mahalledeki ilkokul ve ortaokulda okuyan 87 öğrenciye okuma kitapları ve çeşitli hediyeler verip, çikolata ikramında bulundu. Yüzleri gülen çocuklar da kendilerine kitap hediye eden gönüllülere teşekkür etti. Okul önünde gençlerle halay çeken çocuklar, beraber oyun oynayıp, şarkı söyledi.

'ÇOK MUTLU OLDULAR'

Tuşba Gençlik Merkezi'ndeki Ahşap Atölyesi'nin eğitmeni Cansu Arvas, özellikle kırsal kesimdeki köy okullarında okuyan öğrencileri teşvik etmek amacıyla kampanya başlattıklarını belirterek, "Onlara kitap ve küçük hediyeler vererek sürpriz yaptık. Onlar da bu sürprizimize çok mutlu oldular. Ulaşımı zor olan köy okullarından birine geldik. Gönüllü öğrencilerimizle kendi imkanlarımızla topladığımız kitapları çocuklara teslim ettik. Kitapların yanı sıra küçük hediyeler de verdik. Çok mutlu oldular. Onları motive etmek için de okulun önünde oyun oynayıp, halay çekerek eğlendirdik. Pandemi sürecinde evde çok sıkıldıklarını, okullarını çok özlediklerini bize söylediler. Amacımız, çocukları okumaya teşvik etmek. Sadece bir okula değil bütün okullara ulaşmaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımız ve Tuşba Gençlik Merkezi'nin desteğiyle bu faaliyetimizi yürütüyoruz" dedi.

'OYUN OYNAYIP, ŞARKI SÖYLEDİK'

Gençlik Merkezi gönüllüsü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Arzu Işık ise kırsal mahallelerdeki okullara kitap desteği vererek, öğrencileri okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Işık, "Çocuklara kitap dağıttık, onları mutlu etmek için şarkı söyledik. Pandemi süreci boyunca televizyon, bilgisayar ve tablet başında uzaktan eğitim gördüler. Biz de eskisi gibi onları normalleştirmek için böyle bir proje başlattık. Onlara kitap dağıttık, oyun oynadık, şarkı söyledik birlikte. Çok mutlu oldular" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı