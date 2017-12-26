Ege Üniversitesi'nde Rektör Yardımcıları Törenle Uğurlandı

Ege Üniversitesinde rektör yardımcılarının göreve vedası için ilk kez düzenlenen törende; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcılarına plaket takdim etti.

Ege Üniversitesi Senato Salonunda düzenlenen veda töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin zor günlerinde sorumluluktan kaçmayarak görev alan rektör yardımcılarına teşekkür etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'ye kalkınma ve demokrasi yolunda zaman kaybettirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Budak, "Türkiye'nin 4. sırada kurulan üniversitesi olarak bizler de ülkemiz gibi yara aldık. Ancak hep birlikte bu yaraların sarıldığını görüyoruz. Güçlü bir ülke ve demokrasimizin yeniden inşa sürecinde kurumlara ve kurum yöneticilerine de büyük sorumluluklar düşüyor. Burada zor günlerde görev alan ve sorumluluklarını başarıyla yerine getiren değerli Rektör Yardımcılarımıza Ege Üniversitesi ve şahsım adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Onlar kurum kimliğimizin yeniden inşasında büyük katkı sağladılar. Zor günlerde görevlerini başarıyla yerine getirdikleri için kendilerine müteşekkiriz. Biz Ege Üniversiteliyiz ve her Ege Üniversiteli göreve hazır olarak; her zaman birlikte üniversitemiz, ülkemiz ve toplumumuz için çalışmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Plaketini alan Prof. Dr. Cengiz Metin "Bundan sonra öğretim üyesi olarak görevimize dönüyoruz. Rektör Hocamız bizi onore etti. Tek teminnimiz buradan gittikten sonra, buraya rahat rahat gelebilmekti. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim" diye konuşurken Prof. Dr. Makbule Aşıkoğlu ve Prof. Dr. Nefise Ülkü Yavaşoğlu, "Başta hocamız olmak üzere tüm Senato üyelerine, beraber çalıştığımız hocalarımız ve arkadaşlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ederim" diyerek teşekkür ettiler.