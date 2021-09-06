Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Eylül Pazartesi Ege Denizi depremi nerede oldu? Deprem üssü neresi, deprem hangi illerde hissedildi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 6 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Eylül Pazartesi Ege Denizi depremi nerede oldu? Deprem üssü neresi, deprem hangi illerde hissedildi?