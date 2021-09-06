Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Eylül Pazartesi Ege Denizi depremi nerede oldu? Deprem üssü neresi, deprem hangi illerde hissedildi?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi 6 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Eylül Pazartesi Ege Denizi depremi nerede oldu? Deprem üssü neresi, deprem hangi illerde hissedildi?
AFAD ve Kandilli verilerine göre 6 Eylül Pazartesi 2021 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Bugün Ege'de deprem mi oldu? 6 Eylül Pazartesi Ege Denizi deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? İşte son depremler listesi! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'da yer alan verilere göre 6 Eylül Pazartesi saat 00:27 sularında Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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6 EYLÜL PAZARTESİ NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD verilerine göre 6 Eylül Pazartesi gece saat 00:27 sularında Ege Denizi, 63.28 km. Marmaris (Mugla) açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.45 olarak ölçüldü.
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