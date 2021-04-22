Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ege Denizi, Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi, Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  Ege Denizi, Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33.56 kilometre, derinliği ise 6.65 kilometre olarak ölçüldü. 


- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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