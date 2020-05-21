Edremit'te firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
21.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:18
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D'yi evinde gözaltına aldı.
Evde yapılan aramalarda, 10 gram esrar ele geçirildi.
Ş.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA