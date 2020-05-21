Edremit'te firari hükümlü yakalandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D'yi evinde gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda, 10 gram esrar ele geçirildi.

Ş.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA