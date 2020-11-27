Gezmeye gelen turistlere Kovid-19 tedbirlerine uymayınca ceza kesildi
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Gezmeye gelen turistlere Kovid-19 tedbirlerine uymayınca ceza kesildi

27.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:16

Edirne'de pek çok turiste Kovid-19 tedbirlerine uymayınca para cezası uygulandı.

Edirne'de pek çok turiste Kovid-19 tedbirlerine uymayınca para cezası uygulandı.

Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı belirtilen kentte emniyet güçleri denetimlerini artırdı.

Saraçlar, Çilingirler caddeleri gibi kentin yoğun olan alanlarında denetim yapan ekipler, çoğu turist 10 kişiye salgın kurallarını çiğnemeleri nedeniyle ceza uyguladı.

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Sigara içen, dışarıda yemek yiyen turistler, salgın tedbirlerinin dünyada aynı olmasına karşın yasaktan haberleri olmadığı yönünde savunma yaptı.

"Esnaflar da içiyor bizi mi gördünüz?"

Öte yandan sokakta sigara içen bir kadına da kural ihlali gerekçesiyle ceza yazıldı.

Kadının, "Ama herkes içiyor, esnaflar içiyor bizi mi gördünüz?" sözü üzerine polis ekipleri, salgının etkisinin artmaması için herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Gezmeye gelen turistlere Kovid-19 tedbirlerine uymayınca ceza kesildi
Gezmeye gelen turistlere Kovid-19 tedbirlerine uymayınca ceza kesildi
Gezmeye gelen turistlere Kovid-19 tedbirlerine uymayınca ceza kesildi
Gezmeye gelen turistlere Kovid-19 tedbirlerine uymayınca ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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