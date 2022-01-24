Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,245 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,245 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: