Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri'ndeki su miktarının çeltik yetiştiriciliği için yeterli olduğunu belirtti
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri'ndeki su miktarının çeltik yetiştiriciliği için yeterli olduğunu belirtti

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri'ndeki su miktarının çeltik yetiştiriciliği için yeterli olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri'ndeki su miktarı çeltik yetiştiriciliği için yeterli olduğunu bildirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri'ndeki su miktarı çeltik yetiştiriciliği için yeterli olduğunu bildirdi.

Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ile bölgede incelemelerde bulunarak, çeltik üreticileri ile sohbet ettiklerini belirtti.

Üreticilerin taleplerini de dinlediklerini aktaran Bayazıt, "Nehrimizdeki su miktarı çeltik yetiştiriciliği açısından yeterli, çeltiklerin gebeleşme, başak ve çiçeklenme döneminde sağlıklı bir gelişim içerisinde oldukları gözlemlendi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri'ndeki su miktarının çeltik yetiştiriciliği için yeterli olduğunu belirtti - Haberler
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