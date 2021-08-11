Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Tunca Nehri'ndeki su miktarının çeltik yetiştiriciliği için yeterli olduğunu belirtti

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri'ndeki su miktarı çeltik yetiştiriciliği için yeterli olduğunu bildirdi.