Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Güncel

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandıEDİRNE Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

EDİRNE Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü münasebetiyle sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Talatpaşa Caddesi'nde devam eden törende, öğrenciler tarafından Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Törende, dönemin Valisi Şakir Bey'i canlandıran öğrenci, daha sonra Türk bayrağını Vali Ekrem Canalp'e sundu. Tören, geçitlerin ardından sona erdi.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title