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Edirne'den kısa kısa

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın kışın elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla daha çok zorlanacağını öne sürdü.

Vatandaşı zor bir kışın beklediğini ileri süren Gaytancıoğlu, "Yaz günü bile en bol olması gereken ürünleri pahalılık nedeniyle alamayan vatandaşımıza yaklaşmakta olan kış tam bir "kara kış" olacak. Bir yandan ısınma, bir yandan barınma diğer yandan gıda maddeleri. Yönetilemeyen, bütçesi yandaşa yedirilen bir Türkiye var."ifadesini kullandı.

Gaytancıoğlu, Türkiye'nin üretmeyen bir ülke haline getirildiğini iddia etti.

Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler konulu fonksiyonel saha tatbikatı

Edirne'de, kimyasal maddelerin etkileşimi ile yangın ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) konulu fonksiyonel saha tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tatbikat İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Fatih Selvi koordinasyonunda Süloğlu Domurcalı Organize Sanayi Sitesinde düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'nın da katıldığı tatbikatta Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde görevli paydaş kurumların iş birliğinde ilçe hastanelerin Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) aktive edildi.

Senaryo gereği bir fabrikada çıkan yangının söndürülmesi, etrafa dağılan asit yüklü varillere müdahale edilmesi ve yaralıların hastaneye sevki ekipler tarafında sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Yıldırım, tatbikatın planlandığı gibi icra edildiğini belirterek, tatbikata katılan ekiplere teşekkür etti.

Mercan, son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan'ın cenazesi Keşan ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Mercan, kanser tedavisi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Hersekzade Ahmet Paşa Cami'sinde Mercan için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Mercan ailesi, yakınları, TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mercan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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