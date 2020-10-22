Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal'ı ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Helvacıoğlu'nun Ankara temasları kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirildi.

Milletvekili Aksal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Helvacıoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Helvacıoğlu da Aksal'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Öztürk'e ziyaret

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Engin Öztürk'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Enez'de devam eden yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Göktaş, Öztürk'e çalışmalarında başarı diledi.

Enez'deki sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiğini bildirdi.

Günenç, yaptığı yazılı açıklamada, can dostlarını unutmadıklarını belirtti.

Besleme faaliyetlerinin aralıksız süreceğini aktaran Günenç, "Yaz sezonunun bitmesi ve buna bağlı olarak Enez sahilindeki nüfusun azalmasıyla sahipsiz kalan sokak hayvanlarını ekiplerimizce düzenli olarak beslemeye devam ediyoruz. Su borularından tasarladığımız, hiç bir ücret ayırmadan yaptığımız bu mama kapları ilçemizin dört bir yanında mevcut. Ekiplerimiz başı boş halde olan sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor. Bizlere emanet edilen canları unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar