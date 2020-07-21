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Edirne'den kısa kısa

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Doğandere mevkisinde bulunan kanalda temizlik ve ıslah çalışmalarının başladığını bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
21.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:08

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Doğandere mevkisinde bulunan kanalda temizlik ve ıslah çalışmalarının başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balkan, yapılacak çalışmalarla kanalın çöp ve çamurdan arındırılacağını belirtti.

Çalışmaların ardından bölgenin temiz bir hale geleceğini aktaran Balkan, "Belediyemiz ekiplerince Doğandere mevkisi Havsa Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bulunan açık kanalda temizleme ve ıslah çalışması başladı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından belediye ekiplerince önümüzdeki günlerde kanal üzerinde bulunan köprünün bakımı da yapılarak daha sağlıklı ve temiz hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Keşan'da yol yapım çalışması

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros Körfezi kıyısında bulunan Erikli sahilinde yol yapım çalışmalarının başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ilçe genelinde bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Yol yapım ve düzenleme çalışmalarının aralıksız süreceğini vurgulayan Helvacıoğlu, "Belediye olarak Erikli sahilinde asfalt yapım çalışmalarına başladık.

Hem ilçe merkezimizde hem de mücavir alanlarımızda yol yapım çalışmalarımız devam edecek.

Çalışma programımız dahilinde vatandaşımızın hizmetinde olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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