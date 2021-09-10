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Edirne'de öğrenci servislerine sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edirne'de öğrenci servislerine sıkı denetim

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimler artırıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimler artırıldı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Uygulama yapan polis ekipleri, servis sürücülerinin ehliyet ve araç evraklarını kontrol ettiler ve sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardılar. Daha sonrasında araçta bulunan öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol ederken ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. 22 araç ve ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. - EDİRNE

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