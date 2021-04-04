Edirne'de asayiş

Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı içki ve makaron ele geçirildi.

Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı içki ve makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde M.A.V, Z.M.A ve H.A.I'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 5 bin adet içi boş makaron, 60 paket sigara, 15 şişe değişik marka, gramaj ve ibarelerde gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Park halindeki elektrikli bisiklet çalındı

Edirne'de park halinde bırakılan elektrikli bisiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, E.K'nın Abdurrahman Mahallesinde park halinde bıraktığı elektrikli bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri bisikletin bulunması için çalışma başlattı.

114 sürücüye 117 bin 434 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 114 sürücüye 117 bin 434 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 746 araçtan 117'sinin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 117 bin 434 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 5 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı