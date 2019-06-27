Edirne'de asayiş

Edirne'de polis ekiplerince 2 araçta yapılan aramada 88 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesi girişinde G.S.M'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılar aramada 74 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Öte yandan, ekipler M.M.Y'nin sürücülüğünü yaptığı araçta da 14 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücüler gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü ilçesinde bir kişinin motosikleti çalındı.

Edinilen bilgiye göre, motosikletini Hayrabolu Caddesi'ne park eden C.Z, direksiyon kilidini taktıktan sonra buradan ayrıldı.

C.Z. motosikletini yerinde göremeyince polise başvurdu.

Kaynak: AA