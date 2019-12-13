Edirne'de 680 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Edirne'de 680 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Edirne'de 680 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de illegal yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 680 düzensiz göçmen yakalandı.

13.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:04
Edirne'de 680 düzensiz göçmen yakalandı

'de illegal yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 680 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Fas, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 680 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler