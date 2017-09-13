Edirne'de 103 Kaçak Yakalandı

EDİRNE'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 103 kaçak yakalandı.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenice Köyü ile İpsala, Enez ve Havsa İlçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Filistin, Bangladeş, Hindistan ve Myanmar uyruklu 103 kaçağı yakaladı. Ayrıca organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen F.B. ve V.A. tutuklandı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - Edirne