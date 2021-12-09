ECOWAS ile Fransa arasında 8 milyon avroluk gıda depolama sistemi anlaşması

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemini desteklemek için 8 milyon avroluk anlaşma imzaladı.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Dr. Jean-Claude Kassi Brou, AFD Nijerya Direktörü Xavier Muron, Nijerya'nın başkent Abuja'da Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemine finansman için hibe anlaşması imzaladı.

Brou, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, ECOWAS'a 8 milyon avro ve 3 yıllık AFD desteğinin bölgenin gıda, beslenme ve kırsal krizleri çeşitli nedenlerle yönetmeye hazırlığını artırmayı hedefleyeceğini belirtti.

ECOWAS Komisyonun, Tarım, Çevre ve Su Kaynakları Departmanı aracılığıyla yeni projenin uygulanmasından sorumlu olduğuna işaret Brou, anlaşmanın ECOWAS'a yardımcı olacağını söyledi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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