EBSO Başkanı Yorgancılar'dan gündeme ilişkin değerlendirme Açıklaması Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomide daha stratejik yolların bulunması için AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralan Almanya ile diplomasi ve iş trafiğinin yoğunlaştırılmasını istedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomide daha stratejik yolların bulunması için AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralan Almanya ile diplomasi ve iş trafiğinin yoğunlaştırılmasını istedi.

Yorgancılar, gündeme ilişkin değerlendirmesinin yer aldığı yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte yaşanan ekonomik kriz çerçevesinde IMF, OECD, Dünya Bankası gibi birçok uluslararası kuruluşun, ekonomiye dair beklentisini negatif yönlü revize ettiğini belirtti.

Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesinin önemini vurgulayan Yorgancılar, Avrupa Birliğinin ticaret savaşları sürecinde öne çıktığını aktardı.

Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Ekonomide daha stratejik yolların bulunması için AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralan Almanya ile diplomasi ve iş trafiğinin yoğunlaştırılması gerekmektedir. Dünyanın yeni bir sürece doğru hızla evrildiğini, uzayda yaşamın izleri için yarışıldığını ve böyle bir ortamda ülke gündemi de farklı konularda yoğunluk yaşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, atalarımızın kanıyla sulanmış bu topraklarda, huzurla, birlik ve bütünlük içerisinde, her bireyin birbirine saygı duyduğu, tüm canlıların hakkının gözetildiği, şiddetin, kötülüğün, haksızlığın karşısında bir olunduğu, sağlıklı, müreffeh bir toplum olarak yaşamamız gerekir. Bunu başardığımız takdirde, önümüze çıkan tüm güçlükleri aşmamamız için hiçbir neden yoktur."

Yorgancılar, Kurban Bayramı'nın sağlıklı ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA