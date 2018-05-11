Ebru Gündeş Yeni Albümü İçin 950 Bin TL Harcadı
Verdiği iki yıl aranın ardından albüm çıkarmaya hazırlanan Ebru Gündeş, yeni albümü için 950 bin TL harcadı.
İki yıllık bir aradan sonra yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan Ebru Gündeş, hiçbir masraftan kaçınmadı. Sanatçı 200 bin doların üzerinde harcama yaptı.
TÜM MASRAFLARI KENDİSİ ÖDEDİ
Ebru Gündeş, yaz rekabetinde 'ben de varım' diyor! En son 'Araftayım' adlı albüm çıkaran Gündeş, 2 yıldır üzerinde çalıştığı projesini sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Albümünde Gökhan Tepe, Serdar Ortaç, Ayla Çelik ve Sıla gibi isimlerle çalışarak adeta yıldızlar karması yaratan Gündeş, projesi için kesenin ağzını açtı. Sanatçının tüm masrafları kendi şirketi Blue Music tarafından üstlendi.
MÜZİK ŞİRKETLERİ SIRAYA GİRDİ
Sanatçı eserler, aranjeler, stüdyo ve canlılar için 200 bin doların üzerinde harcama yaptı. Hiçbir masraftan kaçınmayan Gündeş'in albümünü yayımlamak isteyen müzik şirketleri de sıraya girdi. Parçaların kendi şirketlerinden yayımlamak isteyen firmalar, cazip tekliflerle sanatçının kapısını çalarken ünlü ismin, vefa borcu nedeniyle tercihini eski yapımcısı Hüseyin Emre'den (Emre Müzik) yana kullanması bekleniyor.
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Allah helal yoldan kazandirip harcatsin böyle seyleri cok kiskananlar oluyor araba alani ev alani yok tatilere gideni birazda güle güle otursunlar binsinler demesini ögrenelim bende yok ondada olmasin bu nasil bi insanlik zihniyettir !!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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uche vardıya fenerli o buna senelerce bastı valla karı payutak yürüyo... he artık ne açtıysa artık arayıı:))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ESKİDEN ÇOK DİNLERDİK SENİ ZARRABDAN ÖNCECevap Yaz Yayından Kaldır
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Rıza Sarraf vardı dimi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EBRU GÜNDEŞ zamanında nerden geldiğini unuttu şaşalı dünyanın büyüsüne kapıldı eee normal artık o sosyetik oldu eee kimin karısıCevap Yaz Yayından Kaldır