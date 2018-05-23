Ebola Krizinde Kritik Birkaç Hafta

Dünya Sağlık Örgütü, en az 28 kişinin hayatını kaybettiği Kongo'da yayılmaya devam eden Ebola salgınının artık sınıra dayandığını bildirdi. Örgüt önümüzdeki birkaç haftanın da kritik olduğunu duyurdu.

Author: euronews-tr

Tags: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ebola virüsü Hastalık Sağlık Birleşmiş Milletler Posted: 23 mei 2018