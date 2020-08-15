Eastern Exorcist sistem gereksinimleri | Eastern Exorcist Steam üzerinde ulaşılabilir oldu
Wildfire Game tarafından geliştirilen Eastern Exorcist, Steam'de erken erişime açıldı. Eastern Exorcist konusu, Eastern Exorcist fiyatı, çıkış tarihi nedir?
Yayıncı Bilibili ve geliştirici Wildfire Game'in işbirliği ile ortaya çıkan Eastern Exorcist, aksiyon rol yapma oyunudur. Satın almadan önce oyunun demosunu alabilir ve oynayabilirsiniz. Daha sonrasında indirimli fiyatı ile kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
EASTERN EXORCIST KONUSU
İblisler tarafından işgal edilen fantastik doğu dünyası hikayesinde 2D side-scrolling aksiyon rol yapma oyunu içerisinde yerinizi alın. Erken erişim sürümü giriş kısmı ve diğer üç bölüme ulaşılıyor. Erkek başrolü için ana hikayeler, tam dövüş sistemi, yetenek geliştirme sistemi, seviye sistemi, üç zorluk seçeneği yer alıyor. Ayrıca gelişmiş boss'larla savaşarak sıralama tablosundaki yerinizi yükseltebileceğiniz Trails modu da yer alıyor.
EASTERN EXORCIST ÇIKIŞ TARİHİ
Birkaç ay erken erişimi açık olacak oyunu, tam sürüme erişimi 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. PlayStation 4 için de bu tarihte ulaşılabilir olacak.
EASTERN EXORCIST FİYATI
21 Ağustos'a kadar %20 indirimle 21,60 TL olarak ulaşılabilir.
EASTERN EXORCIST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Eastern Exorcist minimum sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64bit
İşlemci: Intel i3+
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 750
DirectX: Sürüm 10
Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c
Eastern Exorcist önerilen sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64bit
İşlemci: Intel i5+
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 950
DirectX: Sürüm 10
Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c