EA Play Live etkinliği için tarih belli oldu!

Electronic Arts, EA Play Live etkinliğini dijital olarak düzenleyeceği tarihi duyurdu. Hangi oyunlar etkinlikte gösterime girecek? İşte detaylar!

Electronic Arts, yeni oyun tanıtımları, fragmanlar, birçok sürpriz ve daha fazlasının oyunculara sunulacağı EA Play Live etkinliğini 22 Temmuz'da düzenleyeceğini duyurdu.

EA, bir süredir gündemde olan oyunları Temmuz ayının yeni duyurulan EA Play'inde göstermeye muhtemelen hazır olacak. Gösterinin 22 Temmuz 2021'de gerçekleşeceği doğrulanırken, etkinlik hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Electronic Arts, normalde EA Play Live'ı Haziran ayında düzenliyordu. Ancak, etkinlik bu yıl bir ay geç yapılacak. Oyuncular şimdiden etkinlikte tanıtılacak oyunları heyecan içinde bekliyorlar. Ayrıca, yeni Battlefield oyununun Haziran ayında yapılacak etkinlikle duyurulucağı biliniyor.

GEÇTİĞİMİZ SENE EA PLAY PEK ÇOK OYUN TANITMIŞTI

Geçen seneki EA Play Live etkinliğinde gösterilenler şöyleydi: Apex Legends'ın Switch ve Steam versiyonları, It Takes Two, Lost in Random 2021 çıkış aralığı, Rocket Arena, Star Wars: Squadrons ilk oynanış fragmanı, yeni Skate oyunu ve Criterion Games, BioWare, DICE ve Motive Studios'un yeni nesil oyunlarından teaser.