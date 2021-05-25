Esporun Nabzı Petal Search'te Tutuluyor!

170'ten fazla ülkede 18 milyon kullanıcıya sahip olan Petal Search ve e-spor ile ilgili sayısız içerik ve güncel haberlere kolayca ulaşabilirsiniz.

Huawei tarafından geliştirilen ve haberler, videolar, görseller, alışveriş, seyahat, otel ve yerel hizmetler gibi 20'den fazla arama kategorisi ile 170'ten fazla ülkede 18 milyon kullanıcıya sahip olan Petal Search ve e-spor ile ilgili sayısız içerik ve güncel haberlere kolayca ulaşabilirsiniz.

Petal Search, en son e-spor haberlerinin yer aldığı, başta , PUBG, Fortnite ve FIFA olmak üzere pek çok online sporla ilgili içeriğe ve turnuvalara ulaşabileceğiniz, Türkiye'de "e-spor" denince akıllara gelen ilk portallardan olan Playerbros ile e-sporun nabzını tutuyor.

Sürekli güncellemelerle kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Petal Search, önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planladığı Özel E-spor Alanı ile e-spor meraklılarını ve oyuncularını kolayca ilgili haber, güncelleme, görsel ve birçok turnuva bilgisine ulaştırmayı planlıyor.

Petal Search'e Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Huawei cihazınıza Petal Search'ü henüz indirmediyseniz, AppGallery üzerinden veya aşağıda yer alan "Huawei cihazları için" olan QR kodunu okutarak indirebilirsiniz.

Eğer farklı bir Android cihaz kullanıyorsanız, aşağıda yer alan "Diğer cihazlar için" isimli QR kodunu okutarak Petal Search'ü indirebilirsiniz. Ayrıca daha fazla detaylı bilgi için ise web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros