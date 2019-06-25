Düzce'de kaçak içki operasyonu

Düzce'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 150 koli kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Burhaniye Mahallesi'nde 2 şahsın kaçak içki üretimi yaptığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 150 koli kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA