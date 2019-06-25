Düzce'de kaçak içki operasyonu
Düzce'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 150 koli kaçak içki ele geçirildi.
Düzce'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 150 koli kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Burhaniye Mahallesi'nde 2 şahsın kaçak içki üretimi yaptığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 150 koli kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 kişinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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