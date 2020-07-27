Düzce'de elektrikli bisikletle motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Düzce'de, elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
27.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:33
Düzce'de, elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali A. yönetimindeki 81 FJ 283 plakalı motosiklet, Remzi A. idaresindeki elektrikli bisikletle İstanbul Caddesi ve Nezih Tütüncüoğlu Bulvarının kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Remzi A. ile motosiklet sürücüsü Ali A. ve arkasında bulunan İsmail U, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA