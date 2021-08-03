Düzce'de çerez fabrikasında yangın
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Düzce'de çerez fabrikasında yangın

Düzce'de çerez fabrikasında yangın
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesindeki çerez fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesindeki çerez fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrika, yangında hasar gördü.

Öğle saatlerinde, Üçköprü mevkisindeki çerez fabrikasının bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümesini engelledi. Yangın söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Düzce'de çerez fabrikasında yangın
Düzce'de çerez fabrikasında yangın
Düzce'de çerez fabrikasında yangın
Düzce'de çerez fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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