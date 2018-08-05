Duyarsız Sürücü Park Halindeki Araca Böyle Çarpıp Kaçtı

İstanbul Sultanbeyli'de duyarsız bir sürücü, park halindeki araca çarpıp kaçtı. O sırada cadde üzerinde oyun oynayan çocukların yaşadığı panik anlarıysa güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Gün Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden bir sürücü park halindeki araca çarptı. Duyarsız sürücü kazanın ardından hızla olay yerinden kaçarken caddede top oynayan çocuklar panik yaşadı. Olayda şans eseri çocuklar zarar görmezken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya tanık olan bir çocuk, "Geldi buradaki arabaya çarptı kaçtı. Çok kötüydü" dedi.

(Cenk İşver/İHA)