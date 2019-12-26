Dursunbey'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Sakız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda M.Ç, H.T. ve A.Ç'nin kaçak kazı yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler zanlıları yakalayarak, kazıda kullandıkları dedektör, kazma, kürek ve el çapası buldu.
Bu kişiler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.