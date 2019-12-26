Dursunbey'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
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Dursunbey'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

26.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:28
Dursunbey'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

'in ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Sakız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda M.Ç, H.T. ve A.Ç'nin kaçak kazı yaptığı bilgisini alan ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler zanlıları yakalayarak, kazıda kullandıkları dedektör, kazma, kürek ve el çapası buldu.

Bu kişiler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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