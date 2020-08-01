"Dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi Trabzon'da, polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta, uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi.

Trabzon'da, polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta, uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Vakfıkebir ilçesinde yapılan kontrollerde bir araç, "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu araç, Çarşıbaşı ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 3 bin 500 lira değerinde sahte banknot ile 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA