Dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Gelmiş gelmiş en iyi futbolcular kimlerdir? Güncel futbolcu sıralaması listesi! Messi mi Ronaldo mu?

Dünyanın en iyi furbolcusu kimdir sorusu her zaman tartışmalı olmuştur. Kimilerine göre en iyi futbolcu Messi iken kimilerine göre de C. Ronaldo'dur. Bazılarına göre ise Pele ve Maradona'dır. Peki dünyada yer alan en iyi futbolcular kimlerdir? Sizler için 2021 yılı da dahil olmak üzere gelmiş geçmiş en iyi futbolcuların isimlerini araştırdık. Yazımızdan dünyanın en iyi futbolcularının isimlerine ulaşabilirsiniz...

En iyi futbolcu kimdir? Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kimdir? Messi mi Ronaldo mu? Pele mi Maradona mı? tartışmasına son veriyoruz. Peki gelmiş geçmiş dünyanın en iyi futbolcuları kimlerdir? 2021 dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Hangi futbolcu daha iyi? Messi mi Ronaldo mu? Dünyanın en iyi 10 futbolcusu kimdir? Tüm liste sizlerle...

FIFA DÜNYADA YILIN FUTBOLCULARI KİMLER?

FIFA Dünyada yılın futbolcusu ödülü futbol branşında dünyada verilen en prestijli ve en önemli ödüldür. Bu ödül her yıl milli takımların kaptan futbolcusuyla teknik direktörleri tarafından belirlenen puanlamaya göre verilmektedir. Bu ödülü en genç kazanan futbolcu Brezilyalı fenomen Ronaldo'dur. Ayrıca Ronaldo bu ödülü 1996, 1997 ve 2002 yıllarında toplam 3 kez kazanmıştır. Bu ödülü ayrıca Zinedine Zidane da 3 kez kazanmıştır. Dünyada yılın futbolcusu ödülünün ismi 2010 yılında FIFA Ballon d'Or olarak değişmiştir.

Dünyada yılın futbolcusu ödülünü en fazla kazanan 6 ödül ile Lionel Messi'dir. Sonra 5 kere kazanmasıyla C. Ronaldo gelmektedir.

FIFA BALLON D'OR HANGİ OYUNCU HANGİ YIL ÖDÜLÜ KAZANMIŞTIR?

2020 yılı kazananı : Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

2019 yılı kazananı: Lionel Messi

2018 yılı kazananı: Luka Modric

2017 yılı kazananı: Cristiano Ronaldo

2016 yılı kazananı: Cristiano Ronaldo

2015 yılı kazananı: Lionel Messi

2014 yılı kazananı: Cristiano Ronaldo

2013 yılı kazananı: Cristiano Ronaldo

2012 yılı kazananı: Lionel Messi

2011 yılı kazananı: Lionel Messi

2010 yılı kazananı: Lionel Messi

2009 yılı kazananı: Lionel Messi

2008 yılı kazananı: Cristiano Ronaldo

2007 yılı kazananı: Kaka

2006 yılı kazananı: Fabio Cannavaro

2005 yılı kazananı: Ronaldinho

2004 yılı kazananı: Andriy Şevçenko

2003 yılı kazananı: Pavel Nedved

2002 yılı kazananı: Ronaldo

2001 yılı kazananı: Michael Owen

2000 yılı kazananı: Luís Figo

Dünyanın en iyisi - Messi

DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU KİMDİR?

Dünyanın en iyi futbolcusu sürekli tartışma konusu olmuştur. Kimi futbol severlere göre en iyi futbolcu Lionel Messi iken kimilerine göreyse Cristiano Ronaldo olarak kabul edilir. Tabii ki bu son yıllarda kabul edilen en iyi futbolculardır. Eski dönemleri de baz alırsak futbol severler dünyanın en iyi futbolcusu listesine Pele ve Maradona'yı da dahil etmektedirler.

Bize sorarsanız dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Lionel Messi'dir. Haberler.com ekibi olarak bu konuyu tartışmaya kapattık. Herkesin hemfikri en iyi futbolcunun Messi olduğudur. Asıl sorun ise en iyi 2. futbolcu kim? Ekibimizde yaptığımız araştırmaya göre en iyi 2. futbolcu Pele çıktı. En iyi 3. futbolcu C. Ronaldo, en iyi 4. futbolcu Maradona ve en iyi 5. futbolcu da fenomen Ronaldo çıkmıştır.

Şimdi sizler için dünyanın en iyi futbolcuları kimlerdir 10 futbolcu ve 50 futbolcu için ayrı ayrı isimlerini paylaşalım.

Dünyanın En İyi Gelmiş Geçmiş 10 Futbolcusu Sıralaması (Haberler.com 'a göre):

- Lionel Messi

- Pele

- Cristiano Ronaldo

- Maradona

- Ronaldo

- Sergio Agüero

- Kaka

- Andrea Pirlo

- Ronaldinho

- Iniesta

Dünyanın En İyi Gelmiş Geçmiş 70 Futbolcusu Sıralaması (Sizler için derlediğimiz):

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Pele Maradona Ronaldo Thierry Henry Kaka Sergio Agüero Xavi Ruud Gullit Arthur Zico Lev Yashin Iniesta Lothar Matthäus Giuseppe Meazza Franz Beckenbauer George Best Roberto Baggio Johan Cruyff Luis Figo Andrea Pirlo Marco Van Basten Zlatan Ibrahimovic Sandro Mazzola Ferenc Puskas Zinedine Zidane Alfredo Di Stéfano Rio Ferdinand Paolo Maldini Robin van Persie Iker Casillas Neymar Fabio Cannavaro Yaya Toure Edinson Cavani Gabriel Batistuta Thiago Silva Dennis Bergkamp Franck Ribery Carles Puyol Mesut Özil Dani Alves David Silva Karim Benzema Javier Zanetti Radamel Falcao Bastian Schweinsteiger Gianluigi Buffon Arjen Robben Wayne Rooney Luis Suarez Mbappe Juan Román Riquelme Sergio Ramos Muhammed Salah Cesc Fabregas Gerard Pique Pepe Didier Drogba Robert Lewandowski David Villa Wesley Sneijder Philipp Lahm Samuel Eto'o Carlos Tevez Sergio Busquets Samir Nasri Eden Hazard Diego Forlan Klaas Jan Huntelaar

MESSİ Mİ RONALDO MU?

Evet geldik en kritik soruya. Messi mi Ronaldo mu sorusu dönem dönem gündeme gelmekle birlikte ikili arasında kesin bir üstünlük söz konıusu değil. Şöyle ki, normalde bu yazıyı okuyup "tabii ki Messi" diyenlerin çokluğu daha fazla olacaktır eminim. Fakat C. Ronaldo'nun şöyle bir özelliği var; Çalışkanlık...

Evet Ronaldo çalışarak bu seviyelere gelmiştir. Fakat Messi doğuştan yetenekli olarak nitelendiriliyor. Haliyle çoğu kişi özellikle ülkemizde Ronaldo fanlarının sayısı daha fazladır. Bana soracak olursanız kesinlikle Messi derim. Sonuçta ben izlediğim futbola göre yorum yaparım. Evet Ronaldo'yu izlerken de zevk alıyorum fakat Messi başka bir boyut...

Bu konuyu haberler.com şirketimizden sayın Osman Bey ile tartıştık. Kendisi Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu ve bu sıralamayı da emek, çalışma, azim, hırs gibi faktörlerle belirlediğini belirtti. Peki sizin düşünceniz nedir yoruma belirtirseniz sevirinim.

Şimdi gerçeklere geçelim:

- Evet Ronaldo çok iyi aldığı kupa sayısı belki Messi'den daha fazladır hesaplamadım. Fakat gerçekler ortada. Messi'nin ölüsü bile bu sezon 38 gol 14 asist yapmış. Yani doğrudan 52 gole direkt katkı sağlamış. Öbür taraftan Ronaldo'ya bakacak olursak bu sezon 29 gol 2 asistlik bir performans sergilemiş. Yani doğrudan 31 gole katkı sağlamış. Kaldı ki Messi Barca'da adete tek başına oynuyor. Ronaldo'nun takımında daha etkili oyuncular var, pas atabilecek vs.

- Messi'nin aldığı Ballon Dor ödül sayısı 6

- Ronaldo'nun aldığı ise 5

- Çalım konusunda sanırım konuşmaya gerek yok. Messi her türlü önde.

- Sağ ayakta Ronaldo iyiyken sol ayakta ise Messi önde diyebiliriz.

Bu gibi analizleri incelediğimizde Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu anlayabiliriz...

PELE TARAFINDAN OLUŞTURULAN DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARI LİSTESİ

Michelle Akers Mia Hamm Michael Ballack Franz Beckenbauer Paul Breitner Oliver Kahn Jürgen Klinsmann Sepp Maier Lothar Matthäus Gerd Müller Karl-Heinz Rummenigge Uwe Seeler Gabriel Batistuta Hernán Jorge Crespo Alfredo Di Stéfano Mario Kempes Diego Maradona Daniel Passarella Javier Saviola Omar Sivori Juan Sebastián Verón Javier Zanetti Jan Ceulemans Franky van der Elst Jean-Marie Pfaff Carlos Alberto Cafú Roberto Carlos Falcão Júnior Pelé Rivaldo Rivelino Ronaldinho Ronaldo Djalma Santos Nílton Santos Sócrates Zico Hristo Stoiçkov Josef Masopust Pavel Nedved Brian Laudrup Michael Laudrup Peter Schmeichel Eric Cantona Marcel Desailly Didier Deschamps Just Fontaine Thierry Henry Raymond Kopa Jean-Pierre Papin Robert Pires Michel Platini Lilian Thuram Marius Trésor David Trezeguet Patrick Vieira Zinédine Zidane Abédi Pelé Davor Šuker Marco van Basten Dennis Bergkamp Johan Cruyff Edgar Davids Ruud Gullit René van de Kerkhof Willy van de Kerkhof Patrick Kluivert Johan Neeskens Ruud van Nistelrooy Rob Rensenbrink Frank Rijkaard Clarence Seedorf Gordon Banks David Beckham Bobby Charlton Kevin Keegan Gary Lineker Michael Owen Alan Shearer Roy Keane Roberto Baggio Franco Baresi Giuseppe Bergomi Giampiero Boniperti Gianluigi Buffon Giacinto Facchetti Paolo Maldini Alessandro Nesta Alessandro Del Piero Gianni Rivera Paolo Rossi Francesco Totti Christian Vieri Dino Zoff Kenny Dalglish Emilio Butragueño Luis Enrique Raul Hidetoshi Nakata Roger Milla Carlos Valderrama Hong Myung-Bo George Best George Weah Ferenc Puskás Hugo Sánchez Jay-Jay Okocha Romerito Teofilo Cubillas Zbigniew Boniek Cristiano Ronaldo Manuel Rui Costa Eusébio da Silva Ferreira Luis Figo Gheorghe Hagi Rinat Dasayev El-Hadji Diouf Elías Figueroa Iván Zamorano Emre Belözoğlu Rüştü Reçber Andriy Şevçenko Enzo Francescoli

Pele'ye göre FIFA'da dünyanın en iyi 125 futbolcusu bu şekildedir. Pele'nin hazırlamış olduğu listede 2 Türk futbolcu da vardır. Bunlar; Emre Belözoğlu ve Rüştü Reçber'dir.