Washington DC'de Gaz Patlaması: Bir Bina Yerle Bir Oldu

Washington DC'de gaz patlaması bir binayı yerle bir etti.

Anacostia mahallesindeki bir gaz sızıntısına müdahale etmek için itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri sızıntıya müdahale ettikleri sırada büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile bina yerle bir olurken enkaz parçaları etrafa yayıldı.

Binadan ve yanındaki binalardan, içerisinde 16 çocuk bulunan bir kreş de dahil olmak üzere insanlar acil bir şekilde tahliye edildi.

DC İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri'nden Yüzbaşı Ryan Bolton, "Gaz oldukça fark edilirdi. Sokaktan sızıntı sesini duyabiliyor, hatta koklayabiliyordunuz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Patlama, itfaiye ekibinin olay yerine varışından sadece 15 dakika sonra gerçekleşti ve üç binayı etkiledi.

Yerel medya, uçan enkazın bir adamın hafif yaralanmasına neden olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Gaz sızıntısının nedeni hala araştırılmakta, ancak İtfaiye Şefi John Donnelly, "bir aracın gaz sayacına çarptıktan sonra gerçekleştiğine inanıyorum" dedi.