Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli oldu
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Economist Intelligence Unit'in (EIU) "Dünyanın en yaşanabilir" şehirleri listesini yayınladı. Listeye göre, Avusturya'nın başkenti Viyana, dünyanın en yaşanabilir şehri olarak seçildi. Listede Kopenhag ikinci sırada yer alırken, Melbourne üçüncü sırayı aldı. İşte "Dünyanın en yaşanabilir" 10 şehri.
Economist Intelligence Unit'in (EIU) "dünyanın en yaşanabilir" şehirleri raporu yayımlandı. Avusturya'nın başkenti Viyana, 2023 listesinin birinci sırasındaki yerini korudu. İkinci sırada ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag yer aldı. Avustralya'nın Melbourne şehri üçüncü sırada. Listenin dördüncü sırasında yine Avustralya'nın Sydney şehri yer aldı.
İşte "Dünyanın en yaşanabilir" 10 şehri;
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