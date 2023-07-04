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Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli oldu

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli oldu

Dünya Haberleri

Economist Intelligence Unit'in (EIU) "Dünyanın en yaşanabilir" şehirleri listesini yayınladı. Listeye göre, Avusturya'nın başkenti Viyana, dünyanın en yaşanabilir şehri olarak seçildi. Listede Kopenhag ikinci sırada yer alırken, Melbourne üçüncü sırayı aldı. İşte "Dünyanın en yaşanabilir" 10 şehri.

Economist Intelligence Unit'in (EIU) "dünyanın en yaşanabilir" şehirleri raporu yayımlandı. Avusturya'nın başkenti Viyana, 2023 listesinin birinci sırasındaki yerini korudu. İkinci sırada ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag yer aldı. Avustralya'nın Melbourne şehri üçüncü sırada. Listenin dördüncü sırasında yine Avustralya'nın Sydney şehri yer aldı.

İşte "Dünyanın en yaşanabilir" 10 şehri;

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli olduAvusturya'nın başkenti Viyana, bu sene de listenin başında yer aldı

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli olduİkinci sırada ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag yer aldı

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli olduAvustralya'nın Melbourne şehri üçüncü sıraya yerleşti

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli olduListenin dördüncü sırasında yine Avustralya'nın Sydney şehri yer aldı

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli olduKanada'nın Vancouver şehri beşinci sırada

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli olduAltıncı sırada ise İsviçre'nin Zürih şehri yer aldı

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli olduKanada'nınCalgary şehri ise yedinci sırada

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli olduİsviçre'nin Cenevre şehri Calgary ile aynı puanı alarak yedinci sıraya yerleşti

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli olduKanada'dan ilk on içine giren bir diğer şehir ise Toronto oldu. Toronto listenin dokuzuncu sırasında yer aldı

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli olduListenin onuncu sırasını iki şehir paylaştı. Japonya'nın Osaka şehri dünyada en yaşanabilir onuncu şehir oldu

Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli olduDünyanın en yaşanabilir bir diğer onuncu şehri ise Yeni Zelanda'nın Auckland oldu

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