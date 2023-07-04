Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli oldu

Economist Intelligence Unit'in (EIU) "Dünyanın en yaşanabilir" şehirleri listesini yayınladı. Listeye göre, Avusturya'nın başkenti Viyana, dünyanın en yaşanabilir şehri olarak seçildi. Listede Kopenhag ikinci sırada yer alırken, Melbourne üçüncü sırayı aldı. İşte "Dünyanın en yaşanabilir" 10 şehri.

Economist Intelligence Unit'in (EIU) "dünyanın en yaşanabilir" şehirleri raporu yayımlandı. Avusturya'nın başkenti Viyana, 2023 listesinin birinci sırasındaki yerini korudu. İkinci sırada ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag yer aldı. Avustralya'nın Melbourne şehri üçüncü sırada. Listenin dördüncü sırasında yine Avustralya'nın Sydney şehri yer aldı.

İşte "Dünyanın en yaşanabilir" 10 şehri;

Avusturya'nın başkenti Viyana, bu sene de listenin başında yer aldı

İkinci sırada ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag yer aldı

Avustralya'nın Melbourne şehri üçüncü sıraya yerleşti

Listenin dördüncü sırasında yine Avustralya'nın Sydney şehri yer aldı

Kanada'nın Vancouver şehri beşinci sırada

Altıncı sırada ise İsviçre'nin Zürih şehri yer aldı

Kanada'nınCalgary şehri ise yedinci sırada

İsviçre'nin Cenevre şehri Calgary ile aynı puanı alarak yedinci sıraya yerleşti

Kanada'dan ilk on içine giren bir diğer şehir ise Toronto oldu. Toronto listenin dokuzuncu sırasında yer aldı

Listenin onuncu sırasını iki şehir paylaştı. Japonya'nın Osaka şehri dünyada en yaşanabilir onuncu şehir oldu

Dünyanın en yaşanabilir bir diğer onuncu şehri ise Yeni Zelanda'nın Auckland oldu