Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski NATO Zirvesi'ni Değerlendirdi
Dünya Haberleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılımının kesinleştiğini belirtti. Zelenski, liderlere teşekkürlerini iletti.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkemiz ve çok daha önemlisi savaşçılarımız için iyi bir sonuçla, silahlarla iyi bir takviye ile eve dönüyoruz. Buna hava savunma, füzeler, zırhlı araçlar ve toplar da dahil" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya