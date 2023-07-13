Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski NATO Zirvesi'ni Değerlendirdi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkemiz ve çok daha önemlisi savaşçılarımız için iyi bir sonuçla, silahlarla iyi bir takviye ile eve dönüyoruz. Buna hava savunma, füzeler, zırhlı araçlar ve toplar da dahil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya