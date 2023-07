Ukrayna Barış Formülü'nün uygulanması için toplantı Suudi Arabistan'da düzenlenecek

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Barış Formülü'nün uygulanmasına yönelik devlet liderlerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla yapılacak toplantının Suudi Arabistan'da düzenleneceğini duyurdu.

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Yermak, Ukrayna'nın Ivano-Frankivsk şehrinde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi toplantısında, Ukrayna'nın kalıcı ve adil barışı tesis etmeye yönelik girişimlerinin uygulanmasına ilişkin devlet liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları ve siyasi danışmanlarının bir sonraki toplantısının Suudi Arabistan'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

FORMÜL İÇİN 3 AŞAMALI BİR YAPI KULLANILIYOR

Yermak, geçen sene Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından açıklanan Ukrayna Barış Formülü'nün uygulanması için 3 aşamalı bir yapı kullanıldığını vurgulayarak, "İlk aşama, Ukrayna'ya akredite büyükelçilerle yapılan ve Formül'ün her bir maddesinin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantılardır" dedi.

İkinci aşamada ise Formül'ün uygulanmasına yönelik uygun ifade ve mekanizmaları bulmak üzere ulusal güvenlik danışmanları toplantılarını başlattıklarını söyleyen Yermak, "Bu tür toplantıların ilkini Danimarkalı meslektaşlarımızla ortaklaşa düzenledik. Haziran ayında Kopenhag'da yapıldı. Bir sonraki toplantı yakında gerçekleşecek ve bir Suudi şehrinin ev sahipliğinde yapılacak. Her iki krallığa da liderlikleri ve Ukrayna'nın girişimlerine verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

Üçüncü aşamada ise yıl sonuna kadar gerçekleşebilecek devlet başkanı düzeyinde bir açılış küresel zirvesinin yer alacağı belirtildi.

"DÜNYADA GELECEKTEKİ ÇATIŞMALARA KARŞI KOYACAK MEKANİZMALAR YARATACAK"

Barış Formülü'nün her bir maddesinin şu anda neredeyse her hafta 50'den fazla ülkenin temsilcileriyle bireysel ve heyetler halinde ele alındığını ifade eden Yermak, "Ukrayna Barış Formülü, uygulanması sadece Ukrayna için barışı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda dünyada gelecekteki çatışmalara karşı koyacak mekanizmalar yaratacak on temel noktayı içermektedir" ifadelerini kullandı.