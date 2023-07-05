Türkiye Diyanet Vakfı, 2023 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu çerçevesinde 745 bin 535 hisse kurban vekaleti alarak 35 milyon insana ulaştı. Bu yılki bağışlar geçen yıla göre yüzde 41 artış gösterdi.

Türkiye Diyanet Vakfı, kurban organizasyonuyla 35 milyon insana ulaştı

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 2023 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu çerçevesinde hayırseverlerden 745 bin 535 hisse kurban vekaleti alındığını, bu kapsamda 35 milyon insana ulaşıldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla 1993 yılından beri vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, 2023 yılında 745 bin 535 hisse kurbanın vekalet alınmasıyla bu yıl büyük 30 yılın rekorunu kırdı.

Geçen yıla göre vekaletle kurban bağışında yüzde 41 oranında bir artış yaşanırken, 30 yıldır yürütülen vekaletle kurban kesim organizasyonuyla Türkiye Diyanet Vakfı, toplamda 4 milyon 662 bin 258 kurban vekaleti aldı.

Yaptığı değerlendirmede bu yılki bağışların daha da arttığını belirten TDV Genel Müdürü İzani Turan, "Bu seneki kurban bağışlarının bu denli yüksek olabileceğini çok tahmin edemiyorduk. Ancak tahminlerin de üzerinde bu milletin merhameti, şefkati bir anda her şeyin üzerine çıktı ve buradaki farkını ortaya koymuş oldu" dedi.

"Bu sene bağışlar 745 bin 535 oldu"

Turan, TDV'nin geçen sene 525 bin bağış aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene bu bağışlar 745 bin 535 oldu. Öyle zannediyorum ki Türkiye'de bütün sivil toplum kuruluşlarının üzerinde bir bağışı milletimiz bize emanet etti. Bundan dolayı şükrediyoruz. Güvenin adresi, itimadın adresi olduğumuzun tescilidir bu. Bu çok önemli, bunu önemsiyoruz ve bu güvene layık olabilmek için kılı kırk yaracağız. Bu millete layık olmanın en ince detayına varıncaya kadar dikkatlerimizi buraya yoğunlaştıracağız."

"35 milyon insana yakınlaşmış olduk"

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin etkilediği bölgelerde gösterdikleri gayretin bağışların artmasındaki etken olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Belki açıklamış olduğumuz fiyatlar insanlarımızın üzerinde ayrı bir etki oluşturdu. Ama şunu söyleyeyim; şükürler olsun milletimize neyi taahhüt ettiysek eksiksiz, kusursuz yerine getirmiş olmanın hazzını, mutluluğunu yaşıyoruz şu anda. Milletimiz inandıkları için bize bunu emanet ettiler. Kurbanlarını kendilerinin göstereceği hassasiyetin üzerinde hassasiyetle yaklaştık ve bu vecibeyi ifa ettik, yerine getirdik. Aynı zamanda paylaştırmayı, dağıtımı da milletimizin bize emanet ettiği, verilmesi gereken en uygun yerlere, kişilere ulaştırmış olduk. Bu manada 35 milyon insana yakınlaşmış olduk. Kurban yakınlaştırdı, gönüllerimizi birleştirdi. Gönül dünyamızı imar çalışmasında önemli bir etken oluşturdu."

"47 ülke, 270 küsur bölgeye yoğunlaşmış olduk"

Turan, depremler nedeniyle ağırlıklı olarak faaliyetlerin ülke genelinde yapıldığını aktararak, "Fakat milletimizin bu alicenaplığının neticesinde hem ülkemizi hem de dünya mazlumlarını unutmayacak şekilde onlara da bu merhameti elini uzatmış oldular. Bu sene 49 ülke planlamıştık. Emniyet tedbirleri bakımından bunu 43'e, daha sonra çok talep gelince 47 ülke, 270 küsur bölgeye yoğunlaştırmış olduk. Bizim alanımız sadece kurban alanı değil, zekat alanımız var, bağışlarımız var. Bu milletin garipleri var, bu milletin kendilerine ulaşılmayı bekleyenleri var. Bu sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünyada da böyle" ifadelerini kullandı.