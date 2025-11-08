Trump, Zohran Mamdani'nin vaatlerini gerçekleştirmesini nasıl engelleyebilir?

Zohran Mamdani, New York'un belediye başkanlığı için verdiği mücadeleyi kazanmasından birkaç dakika sonra bir sonraki mücadelesine odaklandı: ABD başkanını karşısına almak.

Mamdani Salı günü yaptığı zafer konuşmasında kameralara dönerek doğrudan Başkan'a sataştı ve "Sesi aç" dedi.

Dakikalar sonra Trump, sosyal medya sitesi Truth Social üzerinden şu yanıtı verdi: "...VE BAŞLADIK!"

Başkan Donald Trump, 34 yaşındaki Mamdani'yi Demokrat Parti'nin "komünist" geleceği olarak nitelendirmişti.

Trump, bağımsız olarak yarışan eski Demokrat Vali Andrew Cuomo'yu desteklemiş ve New Yorklulara Mamdani'yi seçmeleri halinde şehre verilen federal fonları keseceğini söylemişti. Mamdani'nin kazanmasının ertesi sabahı ise insanların New York'tan "kaçacağı" uyarısında bulundu.

Doğma büyüme New Yorklu olan Trump, şehrin işlerine ilk kez karışmaya çalışmıyor. Daha önce de göçmenlere baskınlarını artırmaya ve New York'un işlek bölgelerine aracıyla giren sürücülere kesilen ücretleri iptal etmeye çalışmıştı.

Ancak Mamdani telaşlanmış görünmüyor.

Zafer konuşmasında "Donald Trump tarafından ihanete uğramış bir ulusa onu nasıl yenebileceğini gösterebilecek biri varsa, o da onu doğuran şehirdir" dedi.

Göreve geldiğinden bu yana Trump, Demokratlar tarafından yönetilen birçok kente federal kanunları kullanarak müdahale etti - Ulusal Muhafız Birlikleri'ni gönderdi ve eyaletleri göçü engellemeye zorladı.

Ayrıca, hükümetin 1 Ekim'de kapanmasından bu yana, şehirlere sağlanan milyarlarca fonda kesintiye gitti. Bunlar arasında New York'taki altyapı çalışmaları için ayrılan 18 milyar dolar da var.

BBC'nin sorularını yanıtlayan uzmanlar, Trump'ın daha fazla kesintiye gidebileceğini ve bunun da Mamdani'nin hayat pahalılığını azaltmaya yönelik kampanya vaatlerini engelleyebileceğini söylüyor.

Kendini demokratik sosyalist olarak nitelendiren Mamdani, diğer politika hedeflerinin yanı sıra kampanyasında ücretsiz ve daha hızlı otobüsler, bazı konutlar için kira dondurma, çocuk bakımı ve şehir tarafından işletilen marketlerin sözünü vermişti.

Princeton Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Julian Zelizer, "Gerçek şu ki, seçilmiş belediye başkanı, ele almak istediği tüm konular yerine, dikkatinin çoğunu Başkan Trump'a ve New York'a yönelik saldırılara odaklamak zorunda kalacak" dedi.

"Bu şehir için bir sorun yaratacak ve seçilmiş belediye başkanı için de [hedeflerine] odaklanmak zor olacak ve mücadele gerektirecek."

Mamdani BBC'nin yorum talebini yanıtsız bıraktı.

8 milyar dolarlık fon açığı

Politika uzmanları, eski bir eyalet meclis üyesi olan Mamdani'nin iddialı hedeflerine ulaşma konusunda Trump'ın yanı sıra çeşitli başka zorluklarla da karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Mamdani, zengin şirketlerin ve New York'ta en çok kazanan yüzde birlik kesimin vergilerini arttırarak 10 milyar dolar gelir elde edebileceğini öne sürdü, ancak bunun için eyalet valisinin onayı gerekiyor.

Gelecek yıl yeniden seçilmesi zor olan Demokrat Vali Kathy Hochul şu ana kadar Mamdani'nin vergi planını desteklemekte tereddüt etti. Trump'ın müttefiki Elise Stefanik, eyaletin en üst düzey görevi için adaylığını koyacağını söyledi.

Trump, geçen yıl yaklaşık 8,5 milyar dolar ya da şehrin toplam bütçesinin %7'sini oluşturan federal fonları daha fazla keserse bu planlarda daha fazla delik açabilir.

Zelizer, "Şehirde herhangi bir şey yapmak için para gerekecek ve bu sorunlu" dedi.

"Federal fonlar tükenmeye başlarsa, bu yeni bir şey yapmayı çok daha zor hale getirebilir."

New York Bağımsız Bütçe Ofisi'ne göre bu fonlar konut, afetlere acil müdahale ve sosyal hizmetlerin yanı sıra düşük gelirli öğrenciler için eğitim ve okul yemekleri de dahil olmak üzere bir dizi hizmet için kullanılıyor.

Trump hangi federal fonları keseceğini belirtmedi.

New York'un yasal olarak bu hizmetlerden bazılarını sağlaması zorunlu. Örneğin evsiz barınakları için fon aktarmak gibi... New York Bağımsız Bütçe Ofisi'nde kıdemli araştırma ve strateji sorumlusu olan Sarah Parker, federal fon olmazsa şehir ve eyalet yönetiminin aradaki farkı kapatmak zorunda kalacağını ve bunun diğer programlar üzerinde baskı oluşturacağını söylüyor.

"Farklı senaryolar için şehir ve eyalet düzeyinde çok sayıda acil durum planı hazırlanıyor" dedi.

Harvard Üniversitesi'nde kamu politikaları profesörü olan Justin de Benedictis-Kessner, Trump'ın Kongre tarafından onaylanan ve gıda yardımını da içeren fonları kesmesi halinde büyük olasılıkla yasal sorunlarla karşılaşacağını söyledi.

"Ancak bu, fonların ihtiyacı olan kişilere ulaştırılması sürecini yavaşlatır" dedi.

Ulusal Muhafız konuşlandırmaları

Trump Demokratların yönettiği şehirlere karşı kolluk kuvvetleri tehdidini daha önce kullandı. Los Angeles, Portland, Oregon ve Washington DC de dahil olmak üzere ülke genelinde Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırarak, bu şehirleri suça yenik düşmüş, federal müdahaleye ihtiyaç duyan yerler olarak gösterdi.

Şimdiye kadar ABD'nin en büyük şehri olan New York'a asker göndermekten kaçındı, ancak siyasi uzmanlar bunun değişebileceğini söylüyor.

Zelizer, "Bunu zaten daha önce denedi" dedi. "Bunun olmayacağını söylemek zor."

Mamdani, diğer eyaletlerde olduğu gibi New York'ta da Ulusal Muhafız konuşlandırılırsa yasal yollara başvuracağını söyledi. Davaların birçoğu hâlâ sonuçlanmadı.

Göçmenlere yönelik baskıyı artırmak

Siyasi uzmanlar Trump'ın 1980'lerden bu yana göçmenler için sığınağa dönüşmüş olan New York'ta, göçmenlere yönelik baskısını artıracağını tahmin ediyor. Bu da şehrin federal düzeydeki göçmenlik bürolarıyla işbirliğini sınırlandırması anlamına geliyor.

Yönetim, mahkemelerdeki yaptırımları şimdiden artırdı; ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları zorunlu göçmenlik duruşmaları için mahkemelere gelen yüzlerce kişiyi tutukladı.

Mevcut Belediye Başkanı Eric Adams çoğunlukla yönetimle işbirliği yaptı. Ancak yedi yaşındayken Uganda'dan ABD'ye gelen Mamdani farklı bir yol izleyeceğinin sinyallerini verdi.

Zafer konuşmasında, New York'un "bir göçmen şehri olarak kalacağını, göçmenler tarafından inşa edildiğini, göçmenler tarafından işletildiğini ve bu gece itibariyle bir göçmen tarafından yönetildiğini" söyledi.

"Bu yüzden, Başkan Trump, beni dinleyin: Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi geçmeniz gerekecek" dedi seçim gecesi.

Adams bunu, Adalet Bakanlığı'nın kendisine yönelik rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarını reddetmesinin ardından yaptı. Bu hamle, Adams'ın avukatlarının, Adalet Bakanlığı yetkililerinden Trump'ın göçmenlik politikalarını uygulama karşılığında, davayı düşürmelerini istediğini iddia eden New York'un en üst düzey savcısının istifasına yol açtı.

New York'u 'Trump'tan korumak'

Colombia Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Bob Shapiro, Ocak ayına kadar göreve başlamayacak olan Mamdani'nin, Trump'ın ilk hamlelerine yanıt verecek stratejiyi oluşturmasının zaman alacağını söyledi.

Diğer Demokrat belediye başkanları da çeşitli yaklaşımlar benimsedi; bunların arasında Başkan'a sık sık karşı çıkan Boston Belediye Başkanı Michelle Wu da var. Trump bir keresinde Dünya Kupası maçlarını Massachusetts'ten çekmekle tehdit etmişti.

San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie'nin, ekonomiyi etkileyeceği gerekçesiyle, teknoloji şirketlerinin liderleri üzerinden Trump'ı şehre Ulusal Muhafız birlikleri göndermekten vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Shapiro, Mamdani'nin Ulusal Muhafızlardan kaçınmak için New York'ta da benzer hamleler yapabileceğini ve Trump'ın emlakçılık kariyerini inşa ettiği şehirdeki Wall Street liderlerine çağrıda bulunabileceğini söyledi.

Seçilmiş belediye başkanı, New York'u "Trump'tan korumaya" ilişkin bir belgede, Trump yönetiminin Başkanlık gücünü "kötüye kullanımına" yanıt vermek üzere şehrin hukuk departmanına 200 avukat daha işe almayı planladığını söyledi.

De Benedictis-Kessner, Mamdani'nin iddialı politika gündemini uygulamaya çalışırken büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bu nedenle Trump karşıtı New Yorklulardan destek alabilmek için başkanla gireceği savaşları seçerken dikkatli davranacağını söylüyor.

"Hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaksa Trump'la ilişki kuracağını düşünüyorum" dedi. "Bence o, yeterince zeki bir politikacı; eğer Trump'la uğraşmak ona hedeflerini gerçekleştirmede yardımcı olmayacaksa, bunu yapmaz."