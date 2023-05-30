TPLF, Tigray'da 'acil' seçim yapılmasını istedi

Etiyopya'da hükümetle barışan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Tigray eyaletinde "acil" seçim yapılmasını istedi.

TPLF lideri Debretsion Gebremichael, sosyal medya paylaşımında, barışın sağlandığı Tigray'daki seçim sürecine dair açıklamada bulundu.

Gebremichael, Tigray'da "acil" seçim çağrısı yaparak "Pretoria Barış Anlaşması'na göre geçici yönetim Tigray'ı sadece 6 ay ya da 1 yıl yönetebilir." değerlendirmesini yaptı.

Tigray halkının kendi seçtiği liderlerce yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Gebremichael, "Özerklik temelinde bir an önce seçime gitmeliyiz." ifadesini kullandı.

TPLF liderinin açıklamasına, Etiyopya hükümetinden henüz cevap verilmedi.

Ülkenin kuzeyinde 2020-2022 döneminde isyancılarla süren çatışmalarda, Tigray ve çevresinde yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmış ve bölgede büyük bir insani dram yaşanmıştı.

Kasım 2022'de varılan barış anlaşması sonunda TPLF silah bırakmış ve ardından hükümet, TPLF'yi terör örgütü listesinden çıkarmıştı.

Eyalette son olarak TPLF öncülüğünde geçici yönetim kurulmuştu.