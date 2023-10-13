Tosya'da Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, İsrail kınandı ve dua edildi.

Gümüşhane'de İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gümüşhane'de tüm camilerde Cuma hutbesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılası sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli Müslümanlar için dualar edildi. Kemaliye Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. - GÜMÜŞHANE